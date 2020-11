Kendall Jenner korraldas koroonaajal saja külalisega sünnipäevapeo 

TMZ.comi teatel pidas Kendall sünnipäeval Hollywoodis hotelli 1 Hotel katuserestoranis. Kohale saabunud saja külalise seas olid sellised staarid nagu Justin Bieber koos abikaasaga, The Weeknd, Paris Hilton, Jaden Smith ja supermodell Winnie Harlow ning mõistagi Kendalli vanem õde Kim Kardashian koos oma mehe Kanye Westiga ning noorem õde Kylie Jenner oma lapse isa Travis Scottiga.

9. oktoobril oli California terviseamet kuulutanud, et rohkem kui kolme pere seltskondlikud kogunemised on koroonaviiruse tõttu isegi õues keelatud. Entertainment Tonighti teatel pidi iga piduline enne hotelli ülakorrusele suundumist tegema koroona kiirtesti, kuid mitmed fännid avaldasid sotsiaalmeedias siiski nördimust, et Kendall nii riskantse ettevõtmise korraldas.