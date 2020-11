ARMASTUS VÕITIS: Cardi B võttis lahutuspaberid tagasi 

Cardi oli lahutuspaberid sisse andnud 15. septembril, kirjutab veebikülg The Fader. Nüüd aga taotlevad tema advokaadid lahutuse tagasivõtmist. Superstaar teatas juba veidi aega tagasi Instagram Live'is, et abielukriis on seljatatud ning nad jäävad Offsetiga kokku.