Inimesed Hurraa! Draamateatri näitleja Karmo Nigula perre sündis poeg! Toimetas Merilyn Närep , täna, 09:41

Karmo Nigula "Su nägu kõlab varsti tuttavalt" saates Foto: Martin Ahven

Draamateatri näitleja Karmo Nigula avaldas septembris, et novembris on tema ja kaaslase Janet Õunapuu pere juba kolmeliikmeline, sest sündimas on uus ilmakodanik.