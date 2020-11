Kitarrist ja psühhiaater Jürgen Kütner: seinast seina ametid mõjuvad hästi vaimsele tervisele 

Kütner hakkas kodus kitarri õppima, kui ta oli 13aastane. See on tema suurim kirg siiani. Pärast gümnaasiumi lõpetamist otsustas ta õppida arstiks ning spetsialiseeruda psühhiaatriks. Lapsena ei unistanud Kütner aga muusiku ega arsti ametist, vaid tahtis hoopis politseinikuks saada. „Teismelisena, kui juba kitarri mängisin, tahtsin vist ikka kitarristiks saada,“ meenutab ta. Kütner on pärit arstide perekonnast, meditsiiniga on seotud tema ema (onkoloog Riina Kütner), vend (kirurg Sander Kütner), isa ning emapoolne vanaisa ja vanaema. Nii sündis otsus arstiks saada üsna loomulikult.