Põltsamaa mees on ligi 50 aastat koopas elanud: kuidagi olen hakkama saanud 

Kohalik elanik Kalle (nimi muudetud) räägib Katrin Lustile, et mees liigub oma hoovis puude külge kinnitatud nööride abil ja ta on olnud pime juba vähemalt kümme aastat. „Kui hakkasin uurima, tuli välja, et temast teadsid kõik kohalikud, nii vallavalitsus kui ka naabrid. Selline olukord tundub aastal 2020 täiesti ebareaalne.“