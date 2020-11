GALERII | Konrad Mäe preemia laureaat on Mall Paris 

Kunstnike perekonnas üles kasvanud Mall Paris (1954) on sündinud Tallinnas. Mall Paris on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi maalikunsti osakonna 1984. aastal ja esineb näitustel alates 1981. aastast. Ta on Eesti Kunstnike Liidu, Maalikunstnike Liidu ja Akvarellistide Ühenduse liige. Paris on osalenud arvukatel ühisnäitustel Eestis ja välismaal ning korraldanud mitmeid isiknäitusi. Mall Paris on üks puhtamaid abstraktse ja minimalistliku maali viljelejaid siinmail. Tema maalitehnikas kujundid lähenevad geomeetrilisele käsitlusele, ent sisaldavad enamasti ka midagi muud, otseselt määratlematut. Tema teostes on jälgi minimalismist ja poeetilisest arte poverast. Omal empaatilisel moel poetiseerib ta elustiili ja kunsti, mis on välja kasvanud kõige kasinamatest vahenditest, ent samas sisaldavad tema maalid parimaid professionaalse maalikunsti tunnuseid.