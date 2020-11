„Baby Shark“ tõusis Youtube'i vaadatuimaks videoks 

"Baby Sharki“ päritolu on hägune - võimalik, et tegu on lõkkelauluga, mille lastelaagri kasvatajad lõid inspireerituna Steven Spielbergi õudusfilmist „Lõuad“ (1975). Eri versioonides pistavad haid nahka kalu või tapavad inimesi, kes seejärel jõuavad paradiisi. Kuid Pinkfongi salvestis on umbes viie aasta jooksul saanud sensatsiooniliselt kuulsaks.