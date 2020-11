Maskisaatest välja langenud Liis Lusmägi: „Kui mina maski alt välja tulin, oli poeg väga üllatunud.“

„Olen lapsest saadik unistanud, et võiksin olla laulja, aga põhikooli ajal öeldi mulle Laulukaruselli maakondlikus eelvoorus: „Laulad hästi, aga hääl on nõrk ja sinust lauljat ei saa.“ Nüüd, kui teadsin, et kandes maski saan kehastuda justkui kellekski teiseks ja olla näideldes laulja, tundus see hästi turvaline ja tore variant. Miks mitte täita üks suur unistus olla lauljana suurel laval,“ sõnab Liis ja lisab, et jaatav vastus tuli üsna kiirelt.