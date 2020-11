Liis „Liblikas“ Lusmägi: sain täita unistuse olla lauljana suurel laval 

"Andsin Liisi Eesmaale sellised märksõnad, et tegelaskuju oleks naiselik, samas kergelt kelmikas." Foto: TV3

Samal teemal Inimesed BLOGI JA GALERII | Maski pidi langetama müstiline Tulnukas! „Olen ülikoolis kaks aastat võtnud tantsutrenne ja aasta ka laulmise, täpsemalt hääleseadega. Põhimõtteliselt kõik see – laulmine, tantsimine – oli mõnus meeldetuletus kombinatsioonina. Küll aga, kui igapäevaselt pole laulja, kaotab hääl teatud tugevuse. Minu jaoks suurem väljakutse oligi see, kuidas Maiken püüdis minust välja pigistada kõrged noodid nii, et see tuleks loomulikult ja ei ma ei pigistaks oma kõri kinni. Selleks tuli Maiken kõrgete nootide võtmise ajal minu juurde ja pigistas korsetilihaseid, et hääl õigest kohast välja tuleks,“ meenutab Liis. „Ma vaatan lauljaid täiesti teise pilguga. See on meeletu trenn, mida nad teevad esinemiste ajal.“

Liis puges Liblika kostüümi alla. „Andsin Liisi Eesmaale sellised märksõnad, et tegelaskuju oleks naiselik, samas kergelt kelmikas. Algul mõtlesime, et võiksin olla keegi hirve laadne, sest mul on hästi suured ilusad silmad. Ma ei tea, miks see hirv loosi ei läinud. Liisile hakkas aga väga meeldima ühe märksõnaga õhulisus. Ta käis poes ja leidis selle Liblika kostüümi kanga, ütles, et see on nii äge ja pakkus välja, et oleksin ööbliblikas. Sellest ööliblikast tuli ühel hetkel lihtsalt liblikas,“ selgitab ta.

„Kleidil oli all hästi palju tüllmaterjali ja tiivad olid ju suured. Ka ühes hetkes oli näha, kuidas Mart Sanderile vastu pead virutasin, sest need olid nii laiad. Pidin mõtlema kogu aeg, kas lähen kellelegi pihta või kuidas need tiivad praegu asetsevad. Kõige raskem kostüümi juures oli muidugi mask: mul oli topeltmask ehk Liblika pea all oli ka tugevast materjalist alusmask, et Liblika nägu oleks hästi staatiliselt pea ümber kinni. See tähendas, et mul oli see kõik tugevalt ümber pea surutud, nägin ainult vasakust silmast natukene, kus on võib-olla lava, inimesed või detektiivid. Õhku sealt alt üldse läbi ei tulnud,“ kirjeldab Liis.

Saade andis enesekindlust

Liisi sõnul olid esitatud laulud tema jaoks tähendusrikkad. „Tahtsin pakkuda inimestele mõnes mõttes nostalgiat. „Kauges külas“ ja „Tulen saarelt“ on olnud läbi erinevate aastakümnete eestlaste teatud mõttes rahvalaulud. Tahtsin ka tantsida ja pakkuda midagi nooremale põlvkonnale: sellepärast „Uptown Funk“ ja „Everything I Wanted“. Lemmikuks valin selle viimase, sest tihti arvatakse, et laulmine vaikselt ja sosinal on kerge, tegelikult on see just kõige keerulisem. Selle looga tahtsin seda nukrust ja tugevat emotsiooni edasi anda ning arvan, et see ka õnnestus,“ räägib ta.