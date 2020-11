Noor näitleja tapeti oma sõbratari kodu ees 

New York Timesi andmeil tulistati Texasest pärit näitlejat umbes kell üks öösel tema sõbratari kortermaja ees Dallase eeslinnas. Hassell suri haiglas vigastustesse. Eddie oli tuntud filmist "The Kids Are All Right", mis oli esimesi Hollywoodi linateoseid lapsi kasvatavast samasooliste paarist ning mis esitati nelja Oscari, sealhulgas parima filmi auhinna nominendiks.