Kertu Jukkum jõudis 800kilomeetrise palverännaku lõpp-punkti: sain just hingedepäeval siin vanaema mälestuseks küünla süüdata 

„Olen tänulik, et just täna, hingedepäeval, olen Santiago de Compostela linnas. Süütasin täna hommikul siin katedraalis küünla oma vanaemale, kes viis kuud tagasi siit ilmast lahkus. Tal oli suur roll minu suunamisel, inspiratsioonil ja julguses elada," kirjutab naine Instagramis.

„Mul polnud aimugi, kust algab palverännutee, ega teadnud, kui pikk on teekond. Istusin bussi, millel kirjas: San Sebastian. Sealt algas teekond iseendani. Seda, et Santiago de Compostelani on 800 kilomeetrit, sain teada alles mõni päev hiljem. Lootsin, et on vähem,” kirjutab Jukkum