Johnny Depp kaotas kohtuvõitluse teda naisepeksjaks nimetanud kõmulehega 

Depp (57) nõudis laialt kajastatud kohtuvõitluses The Sunilt ja selle väljaandjalt News Group Newspapers (NGN) kompensatsiooni oma maine kahjustamise eest. Tabloid oli avaldanud artikli pealkirjaga: "Gone Potty: How can JK Rowling be ‘genuinely happy’ casting wife beater Johnny Depp in the new Fantastic Beasts film?” ("Kuidas saab JK Rowling olla siiralt õnnelik, et uude "Fantastiliste elukate" filmi on võetud naisepeksja Johnny Depp?").