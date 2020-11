Lesk tegi 41aastaselt koroonasse surnud näitleja tuhast vaasi  

Amanda Kloots kirjutas Instagramis, et tegi koos pisipoeg Elvisega vaasi, millesse on vormitud Nicki põrm. Elvis oli isata jäädes umbes aastane.

"Mu kaunis vaas, mille me koos Elvisega osast Nicki tuhast tegime, on valmis," kirjutas tantsijanna, kes abiellus Corderoga 2017. aastal. "See tuli uskumatult ilus. Vajutasime Elvisega oma käejäljed savisse, enne kui vaas põletamisele läks, ja siis see glasuuriti ja lisati südamekujund." Lesk kavatseb vaasis Nicki mälestuseks alati lilli hoida.