Megan Fox väidab, et eksmees tahab teda rongaemana kujutada 

Megan on enda sõnul kindel, et Brian oma lapsi armastab. Kuid tema väitel tahab eksmees maksku mis maksab jätta mulje, et Megan on rongaema ning tema, Brian, musterisa. Brian olla sellest tegevusest lausa joobunud. "Lapsed on sinu juures poole ajast. Palju õnne, sa oled tõesti tähelepanuväärne inimene! Miks sul on vaja internetist saada kinnitust saada asjaolule, et lapsed sind armastavad, kui see on ümberlükkamatult selge?"