Matusetalitaja Toomas Daum: „Võib-olla on need inimeste hinged, mis on mind selles ametis nii kaua kinni hoidnud." Jaanus Kulli

KUTSUME KALLEID KADUNUKESI: „Hingedepäeva mõte on ju see, et süütame aknal küünla ja näitame sellega valgust oma siitilmast lahkunud lähedastele, et nad leiaksid uuesti meie juurde tee, et me saaksime nendega sel päeval kohtuda,“ tõdeb Tallinna matusebüroo juht Toomas Daum. Foto: Tiina Kõrtsini

„Kuna ma elan Tallinnas ja mu kodukoha lähedal on Kalamaja kalmistupark, lähen ma igal hingedepäeva õhul sinna – kunagi maatasa tehtud surnuaiale, kus on üks mulle oluline koht – ning süütan küünla. Nagu igal aastal, nii ka tänavu,“ räägib oma traditsioonist Toomas Daum, Tallinna Matusebüroo juhataja.