Prints William vaikis maha, et temagi võitles kevadel koroonaga 

The Sun kirjutab, et Cambridge'i hertsog haigestus aprillis veidi pärast seda, kui tema isa prints Charles nakatumisest teatas. Prints Williamit ravisid õukonnaarstid ning ta oli oma kodus Anmer Hallis karantiinis. Williami abikaasa hertsoginna Catherine The Suni teada ei haigestunud ega saanud ka positiivset analüüsivastust.