Tele RAHVAS ARVAB | „Maskis laulja“ Draakon on Maria Listra, Polaarhunt aga Koit Toome Liisa Mugra , täna, 12:40 Jaga: M

GALERII

Draakon Foto: TV3

„Maskis laulja“ kolm maski on langenud ning nüüd on laval käinud kõik tänavused kümme osalist. Kalevipoeg, Tulnukas ja Liblikas on oma identiteedid paljastanud, kuid seitse staari on veel saladuses. Õhtuleht lasi oma lugejatel nii saate ajal kui ka pärast seda teha pakkumisi, kes maskide sees peituda võiksid ning esimese saate järgsed tulemused on teie ees.