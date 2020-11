MIS TOIMUB? Justin Bieber ja Hailey Baldwin panid oma maja müüki 

Ajakirja People teatel soetasid Justin ja tema modellist naine maja mullu märtsis 8,5 miljoni dollari eest. Kaks aastat varem oli 1932. aastast pärit häärberile tehtud suurejooneline remont, mille tulemusel põimus Hollywoodi glamuur California lihtsusega. Naabrimeheks on Amazoni boss Jeff Bezos, kes soetas sinna kanti tõelise lossi - tema elamine on koos territooriumiga väärt 175 miljonit dollarit.

Nüüd aga on noorpaar otsustanud maja maha müüa. Pole vaja kahtlustada, et silmapiiril terendab lahutus - Justin ja Hailey on ostnud Los Angelesse märksa suurema maja, lausa 26 miljonit dollarit maksva elamise. Juba mullu oktoobris avaldas Bieber vanast kodust Instagramis foto: "Ma vist tahan oma Beverly Hillsi kodu maha müüa, kes soovib?"