Inimesed Hiiglasliku OnlyFansi lekke ohvrid Helen Kõpp ja Nele Kirsipuu: krõbedamat sisu nii lihtsalt lekitada ei saa Sten Kohlmann, Keit Paju , täna, 15:07 Jaga: M

Foto: Erki Pärnaku, Arno Saar

Häkkerite ja sulide jaoks on sotsiaalmeedia platvormidest vast üks ihaldusväärsematest OnlyFans. Kasutatakse seda ju eelkõige riivatute pesupiltide ning erutavate aktifotode- ja videote jagamiseks. Kuna sisu on aga maksumüüri taga peidus, on pikanäpumeestel kiusatust palju.