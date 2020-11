„Eesti laulu“ ootab muudatus! Tomi Rahula: poolfinaalid toimuvad Tallinnas ja telestuudios 

Et koroona ei näita kadumise märke ja avalikele üritustele on taas kehtestatud piirangud, tuli ka „Eesti laulu“ meeskonnal teha teatavaid ümberkorraldusi võistluse korralduses. „Küsimärgikoht on, et mis mahus ja kuidas saab suuri kontserte teha,“ sõnab Tomi. Kuigi poolfinaalid pidid sarnaselt kahele möödunud aastale toimuma Tartus, on nüüdseks selge, et pealinnast sel korral siiski välja ei minda ning need toimuvad hoopiski telestuudios. Siiski salvestatud saadete juurde tagasi ei minda ja kõik jääb samaks, nagu viimastel aastatel – artistid esinevad otse. „Finaal toimub ikka Saku suurhallis. Kui palju me sinna publikut lasta tohime, ei oska me veel öelda, kuid kindlasti soovime seda lähiajal otsustada ja ka piletimüügiga alustada.“ Tomi tõdeb, et uusi otsuseid võetakse vastu igal nädalal ja praegu võib olukorda olla üks, kahe nädala pärast aga juba teine. „Nii palju asjad ilmselt ei laabu, et meil märtsis oleks kõik sada protsenti lubatud.“