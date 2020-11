Mihkel Raud kaugsuhtest: näeme teineteist ühes kuus 48 tundi ning meile see sobib 

„Kuidas teil praegu läheb Liinaga?“ küsis Anu. „Ma arvan, et meil läheb hästi, kuigi ka sellele küsimusele olen ma õppinud vastama ettevaatlikult,“ vastas Mihkel. „Ma võin ju arvata, et meil läheb hästi, kuid kus mina tean. Mitte keegi ju tegelikult ei tea, kuidas tal läheb.“

„Sa kirjutad, et teie puhul see kaugsuhe toimib, kas see on teie õnne valem?“ uuris Anu Mihkli praeguse eluolukorra kohta. „Praegusel hetkel ta tundub sobivat, selline koidu ja hämariku režiim,“ sõnas Mihkel.