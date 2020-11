LIIGUTAV VÕI VÕIGAS? Kim sai Kanyelt sünnipäevaks oma surnud isa hologrammi 

"Palju õnne, Kimberly!" ütleb Robert Kardashian hologrammis. "Vaata aga vaata! Sa oled 40 ja täiskasvanud. Sa näed välja sama ilus kui väikse tüdrukuna." Kardashian kinnitas kaks ja pool minutit kestnud kõnes, et hoiab oma laste käekäigul silma peal, ning kiitis Kimi püüdluste eest saada advokaadiks. Oma väimeest Kanyet tituleeris Robert maailma geniaalseimaks meheks.

Sotsiaalmeedias avaldavad mitmed Kimi fännid siiski arvamust, et selline kink on võigas. Lisaks märgitakse, et tavainimesel poleks võimalik nii kallist kingitust teha. Ei jäeta ka ilkumata Kanye enesekiituse üle.