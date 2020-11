Inimesed Sean Connery viimasel perefotol särab tema kuulus naerutuluke Toimetas Triin Tael , täna, 10:00 Jaga: M

Sean Connery 2010. aastal. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma kuulsaimaks šotlaseks tituleeritud Bondi-täht Sean Connery suri 90 aasta vanuses perest ümbritsetuna. "See kaalukas sündmus on alles nii värske, et see alles hakkab meile kohale jõudma," tõdes Connery poeg Jason BBC-le.