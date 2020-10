SÜGISENE KLÕPS | Robert Linna lasi abikaasal puhata ning viis lapsed loomaaeda 

Robert Linnal selle vastu tõenäoliselt midagi ei ole. On ju mees varasemalt väitnud, et tal on isaks olemise vastu tõeline kiindumus. „Mulle meeldib see. Julgustan kõiki isasid aktiivselt lastega koos olema, sest lapsed väärivad mõlema vanema tähelepanu,“ sõnas 32aastaselt isaks saanud mees.