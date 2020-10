GALERII | Solarises maiustasid neljajalgsed koertele mõeldud restoranis 

Solarise keskuse aatriumisse on kogunenud hulk neljajalgseid koos perenaiste ja -meestega, sest täna avati üheks päevaks koertele mõeldud restoran. Kaugelt on kosta, kuidas koerad üksteist haugatustega tervitavad ja uusi tutvusi sobitavad. “Just maiustas neid tuunitorte seal,” räägib Karl, kelle kõrval suu magusaks saanud koer mõnuledes põrandal lebab.

Pärastlõunal uudistavad toidu- ja mänguasjalettide juures igas suuruses ja tõus koeri. “Siin on koerte muffinid, kommid, puding ja tordid ka,” tutvustab Andres käega ahvatlevate koogikese poole suunates, mida võivad ka inimesed süüa. “Seal on tuunikala või veiseliha, kaerajahu, porgand, banaan. Tegelikult kõik on tavalised asjad, mida inimesed söövad, aga pigem on see dieediinimese toit. Siin ei ole suhkrut ega soola.”