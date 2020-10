„Ämblikmehe“ tähe naine andis lahutuse sisse 

2016. aasta oktoobris rääkis People'i allikas, et Tobey (45) ja filmimogul Ronald Meyeri ehtekunstnikust tütar Jennifer (43) on juba mõnda aega lahus elanud. "Neil on täiesti eri huvid ja nad ei klappinud enam," seletas infoallikas. Tobey hindavat privaatsust ja tahtvat kodus istuda, tema naine aga on ülimalt seltskondlik ning armastab sõbrannadega ringi käia.