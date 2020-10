KERGENDUS: Eksnaine lubab Phil Collinsi häärberist lõpuks välja kolida 

Collins ja Cevey abiellusid 1999 ning lahutasid ametlikult 2008. Neil on kaks poega vanuses 19 ja 15. Mõne eesta eest tärkas armuleek taas ning eksabikaasad kolisid kokku. Collins lubas Orianne'iga lausa uuesti abielluda (kuigi oli talle lahutusega maksnud üüratu summa, 33 miljonit eurot, mille naine on kuuldavasti juba ära kulutanud). Tänavu suvel aga abiellus Orianne Phili teadmata hoopis teise mehega.

New York Posti teatel on Phil ja Orianne jõudnud kokkuleppele, et Cevey ja Bates vabastavad villa jaanuari keskpaigaks. Collinsi advokaat Jeffrey D. Fisher väitis lehele, et Cevey oli plaaninud hoida maja enda käes, et Phililt lahkuminekuraha välja pressida. See aga ei läinud korda. "Kuna viivitustaktika ei mõjunud, nõustusid nad [Cevey ja Bates] maja jaanuari keskpaigaks vabastama ning lubama Phili kinnisvaramaakleril seni seda reklaamida ja müüa."