Epp Kärsin: seksuaalkasvatust tuleks maast madalast õpetada, et hilisemaid probleeme vältida 

"Lastele tuleks maast madalast seksuaalsust õpetada. Neid teemasid tuleks vastavalt vanusele käsitleda, muidu tekib hiljem palju probleeme. Vanemad tahavad lastele seksuaalkasvatuse koolitusi ja nad maksavad selle eest. Räägin hügieenist, tundeõpetusest, emotsioonidest," ütleb Kärsin. "Mina teen igal hommikul lapsele musi ja kalli. Lastel tuleks lasta olla sellised, nagu nad tahavad ja kiindumust näidata seal, kus tal on see mugav."

Jalgpallilegend David Beckham tõmbas tähelepanu, kui suudles enda 9aastast tütart Harper Sevenit huultele. Kärsini arvates selles midagi halba ei ole. "Inimesed seostavad seda pilti seksi ja seksuaalsusega, aga mina arvan, et isal on tütrega väga lähedane suhe. Kui see tütrele ei sobiks, oleks ta keeranud põse ette või teistmoodi tegevust takistanud," räägib ta.