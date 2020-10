Inimesed SUURIM FÄNN! „Õnne 13“ kõik senised osad ära vaadanud Hillar Kohv unistab: ka Anne Veski võiks sarjas kaasa teha Sirje Presnal , täna, 06:00 Jaga: M

GALERII

EESTI MEES JA TEMA EMA: Tea, kas Allan on sellepärast nii äpu, et tal on nii kange ema? Helgi Sallo kehastatud Alma on sarjas Hillari üks lemmiktegelasi. Foto: Teet Malsroos

Viinahaua kirjasaatjana tuntud Hillar Kohvi võib vist nimetada maailma suurimaks „Õnne 13“ fänniks. Kui sarjas veel Anne Veskilgi väike roll oleks ja Alma leiaks silmarõõmu, poleks „Õnnele“ midagi ette heita, leiab mees, kes on ära vaadanud kõik 799 seni eetris olnud osa.