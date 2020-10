Inimesed ÕL VIDEO | TÄNAVAKÜSITLUS: mida arvavad viljandlased Jaak Joala mälestusmärgi kavandist? Geidi Raud | Video: Hannes Dreimanis , täna, 13:00 Jaga: M

"See park, kus praegu kõnnime, on sündmuste keskpunktis, sest siia plaanitakse ühe kuulsa muusiku skulptuuri. See on inimesed omavahel tülli ajanud," selgitab inglise keelt kõnelev mees oma kaaslannale kuldsete sügislehtedega kaetud Viljandi pargis jalutades.