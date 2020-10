GALERII | Púr Múdd andis välja lühialbumi „On My Mind“ ja esitles eksklusiivselt tiitelloo muusikavideot 

Púr Múddi uus album "On My Mind" koosneb kuuest loost, millest kuulajatele on juba tuttavad päris mitmed neist. Publiku jaoks on albumi lugudest kindlasti tuntuim "Ooh Aah", mis tuli välja selle aasta veebruaris ning millega tegi koosseis meeldejääva etteaste Eesti Laulu finaalkontserdil, kus nad erikülalisena üles astusid. Pärast Eesti Laulu jõudis lugu mitmete Eesti raadiote kui ka Spotify edetabelitesse ning praeguseks on lool juba peaaegu viis miljonit kuulamist.

Lühialbumi ilmumisest andis koosseis teada augustis, mil tuli välja nende lugu "Da Da Da", mis oli "Ooh Aah" jätkulugu. "Kuigi sellel aastal oleme juba välja lasknud mitu singlit, millest paljud on leidnud ka tee albumile, siis tegelikult on meie jaoks veel olulisem see, et oleme saanud nende lugudega tutvustada inimestele Púr Múddi värsket muusikalist suunda," räägib koosseisu liige Joonatan Siiman Púr Múddi uuest loomingust.