„Rannamaja: Raju Reede“ avaosas vallatlenud Karmen: seks pole häbiasi 

Karmen ütleb, et on saadet varem jälginud ja see tundus äge. „Osalesin ka „Rannamaja“ vallaliste peol, majja sisse ei saanud, aga jäi tunne, et võimaluse korral osaleksin hea meelega uuesti,“ lisab ta.

Peolt Tartu ööklubis Level leidis Karmen endale ka kaaslase. „Kaupo jäi mulle tõesti silma. Kuna ta oli algul kuidagi kurvavõitu, tahtsin talle seltsi pakkuda ja uurida, kes ta selline on ja kas ta on vallaline. Mulle meeldis Kaupo rüht, kindlustunnet sisendav kehahoiak – see jäi mulle silma,“ kirjeldab ta. „Kaupo jättis algul natuke vaikse või tagasihoidliku inimese mulje. Küll aga hiljem, kui rääkisime elust, võttis ta vabamalt, kuid jäi ikkagi viisakaks – mulle tõesti meeldis see, kuidas ta minusse suhtus. Kaupo on tore ja sõbralik inimene, kellega saab kõigest rääkida.“

"Rannamaja: raju reede" avaosas läks tõsiseks madistamiseks Foto: Kuvatõmmis/go3.tv

Pärast vallatutu pidu nautisid noored voodirõõme. „See tuli loomulikult. Midagi erilist või skandaalset selles ju iseenesest pole, peale selle, et paljudel avanes võimalus piiluda, mida kaks noort inimest voodis teevad. Tõsi, küll pimedas ja teki all,“ ütleb Karmen. „Ma ei kahetse midagi, mida saates tegin või tegemata jätsin. Me oleme ju kõik inimesed ja seks pole häbiasi.“