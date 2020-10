Inimesed Fännid kutsuvad üles David Bowie eluloofilmi boikoteerima Toimetas Triin Tael , täna, 13:54 Jaga: M

Johnny Flynn noore David Bowiena. Foto: VIDA PRESS

Sel nädalal jõudis avalikkuse ette David Bowie eluloofilmi treiler, kuid fännide arvates on see üüratult kehv, kirjutab Daily Mail. Nad kutsuvad üles filmi "Stardust" boikottima - seda enam, et seal ei kõla Bowie muusika.