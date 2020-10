KATKEND RAAMATUST | Tanja Mihhailova-Saar: režissöör ütles viimasel hetkel, et ühes stseenis pean paljaste rindadega olema 

Tanja Mihhailova-Saar on üks vähestest artistidest, kes vaatamata oma vene taustale ja korralikule aktsendile on saavutanud Eesti meelelahutusmaailmas kindla ja austusväärse koha. Tema äsja ilmunud inspireeriv raamat “Milles on süüdi taburet?” räägib avameelselt Tanja pikast teekonnast, väljakutsetest ja seiklustest.