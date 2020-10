"See lugu toob kokku mitu kihti, milledega me paljud igapäevaselt kokku puutume. See lugu räägib, kui oluline on hoida enda kõrval olevat partnerit, pere, sõpra. Vahel kujutan end olukorda, kui mu kõrval enam ei oleks kaaslast, keda ma armastan. Mitte, et ma seda soovin, vaid pigem see mõte paneb mind omakorda rohkem hetke väärtustama, austama, pingutama ja hoolima. Mitte homme või puhkusele sõites, vaid kohe. Vaadates silma, soovides head ning elada elu, milles me just täna elada soovime. Nii kerguses, kui takistustes. Jah, kõigil on suhetes takistusi, kompromisside leidmist või mitte leidmist, kuid soovin tuua tähelepanu asjaolule, et teadlikkus on imeline võti meie rajal. See aitab meil suhtes rohkem elusana tunda ning teha vähem vigu. Teadlikkus aitab meil oma ilus jätkata ning alati on mille nimel pingutada," kirjeldab Pedaja Facebookis loo mõtet.