"Mul oli võitlusstseen Tarmo Männardiga, kes pidi kiikama ühelt poolt posti ja mina pidin suskama tühja kohta, aga ta kiikas teiselt poolt – ja mina suskasin! Tema haaras silmast kinni. Elasin viis minutit teadmises, et olen inva­liidis­tanud näitleja ja mu karjääril on lõpp peal," räägib ta. "Hiljem selgus, et silmast jäi puudu pool senti­meetrit... Ise olen saanud suure kaikaga täiest jõust silma."