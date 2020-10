Inimesed Kaunis ehe või midagi enamat? Elisa Kolgi sõrmes särab uhke sõrmus Ohtuleht.ee , täna, 10:21 Jaga: M

Elisa Kolk Foto: Stanislav Moshkov

Elisa Kolgi viimastel Instagrami fotodel on silma jäänud sõrmus, mis tema sõrmes särab. Kas tegu on lihtsalt kauni ehtega või on lauljatar kihlunud?