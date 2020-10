Scarlett Johansson abiellus kolmandat korda 

Johansson ja Jost hakkasid käima 2017. aastal ning kihlusid mullu. Särava paari abiellumisest teatas heategevusorganisatsioon Meals on Wheels America, mis korraldab toidu jagamist puudustkannatavatele eakatele. Organisatsioon andis teada, et Scarlett ja Colin tahavad praegusel raskel ajal haavatavaid inimesi aidata. "Palume kaaluda noorpaari õnnitlemiseks annetust," seisab Instagrami postituses.

Meals on Wheelsi teatel peeti pidustused koroonaaja ettekirjutuste kohaselt väikses ringis. Colin on seni vallalisepõlve veetnud, kuid Scarlettile on see juba kolmas abielu: tema minevikku jäävad liidud näitleja Ryan Reynoldsi ja prantsuse ajakirjaniku Romain Dauriaciga. Viimasega on tal kuueaastane tütar Rose.