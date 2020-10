Inimesed „Duubli“ reporteri Tuuli-Anni teekond lahkamisest telekarjäärini: muutusin iga päevaga järjest õnnetumaks Merilyn Närep , täna, 08:48 Jaga: M

Tuuli-Ann märgib, et tõelise kutsumiseni jõudmiseks kulus küll aega, aga see oli seda väärt. „Mul on väga hea meel, et ma julgesin riskida ja et minus oli piisavalt palju tugevust oma valesid valikuid tunnistada, mugavusstsoonist välja astuda ning jätkata proovimist, jõudmaks tõelise rahuloluni.“ Foto: Erki Pärnaku

„See oli väga raske periood – paljud mu eakaaslased olid juba leidnud endale esimesed töökohad, aga mina pidin endale tunnistama, et ma olin kaks aastat ennast otsinud,“ tunnistab „Duubli“ noorreporter Tuuli-Ann Freienthal (27), et tee õige ametini oli käänuline. Enne tele-ekraanile jõudmist proovis ta kätt hoopiski meditsiinivaldkonnas.