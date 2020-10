Oliver-Sten Karjust kehastav Teplenkov, kes on sarjas kaasa teinud juba üle kümne aasta, meenutab korda, kui sattus oma tegelaskuju tõttu kentsakasse olukorda. „Aastaid tagasi hakkasin lennujaamas Londoni lennukile minema. Andsin passikontrollis oma passi, töötaja vaatas mulle sügavalt silma ja küsis: „Millal te selle tüdruku kord ära võtate?“ Mul võttis natuke aega, et taibata. Kui ta siis lisas, et räägib Merilinist, sain aru, millest jutt. Vastasin, et eks tuleb see aeg ka,“ räägib ta.

Ka Mare Petersoni tegelaskuju mängiv Anne Veesaar ei taha end ekraanilt vaadata. „Olen samuti mõelnud, et vananeme eesti rahva silme all ja see pole piinlik, sest vananemine toimub kõigiga. Ka mina ei vaata „Õnne 13“ reaalajas, vaid hiljem, kui teised ei vaata. Pean sarja vaatama, sest pean teadma, mis kellegagi juhtunud on, mis liinid liiguvad, mis klatšid on.“