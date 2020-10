Näitleja Taavi Tõnisson: Eestis pole teatrit, kes ei kardaks, mis saab siis, kui kõik jälle kinni pannakse 

Sepa sõnul on meie kinosaalid heas korras. „Kinodes on väga hea ventilatsioon. Solarise kino pani kohe andurid tööle, et värske õhk kinosaalidesse peale tuleks. Meie kinod on suured ja hiljuti ehitatud, nii et ruumi- ja õhupuudust seal olla ei saa.“

Ka kinopublik on muutunud ja filme käivad praegu vaatamas eelkõige nooremad inimesed.

Taavi Tõnisson sõnab, et teatriteski on praegu keeruline olukord. „Inimesed ei tee pikki plaane, seega kampaania, et osta piletid pooleks aastaks ette, pole praegu asjakohane. Inimesed otsustavad paar päeva ette, sest koroonapositiivsete numbrid pole rõõmustavad.