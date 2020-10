Valitsus lubas PÖFFile ka väliskülalised kolmandatest riikidest 

„PÖFF on kujunenud Eesti riigi ja kultuuri rahvusvaheliseks suursündmuseks, A-kategooria filmifestivaliks, milliseid on maailmas ainult 15. See on üks Eesti kultuuri suurimaid märke,“ rõhutas kultuuriminister Tõnis Lukas. „Tänavuse PÖFF-i õnnestumiseks on väga oluline, et oleks võimalik võõrustada festivali programmiga seotud väliskülalisi vaatamata pandeemiast tingitud piirangutele. Seda loomulikult juhul kui järgitakse kõiki turvanõudeid.“