Inimesed NÄDALAVAHETUSEL PILGUD TAEVASSE! Halloween’i-ööd valgustab müstiline sinine kuu Sirje Presnal , täna, 06:00 Jaga: M

GALERII

TÄHISTAMIST VÄÄRT SÜNDMUS: Kuidas harukordset sinise kuu halloween’i pidada, on mõistagi igaühe enda otsustada. Nõiarahva jaoks on see igal juhul suursündmus, sest halloween, mis wicca-traditsioonis kannab nime Samhain, on nõidade aastaringi üks tähtsaim püha – keskpunkt sügisese ja talvise pööripäeva vahel. Kui sellele pühale satub ka täiskuu, on põhjus pidutseda veelgi suurem. Foto: Pixabay

Tänavuse kõigi pühakute öö teeb eriti müstiliseks harvaesinev sinine kuu. Viimati toimus Eesti taevakaardil selline suursündmus ligi pool sajandit tagasi, aastal 1974. Eesti peaskeptiku ja staažika kuupildistaja Martin Välliku sõnul pole nõndanimetatud sinises kuus aga midagi erilist – see on astronoomiline paratamatus. Kahjuks ei ole kuu ööl vastu pühapäeva tegelikult ka üldse sinine, vaid tavaline hallikasvalge.