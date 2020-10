„PUUDUTA MIND“ | Hiina tervisevõimlemise treener Kreet Rosin: õpi end võrdlema enesega 

Õpi end võrdlema enesega

Kreet ütleb, et loojal on plaan iga hinge jaoks, iga Maal sündiva inimese jaoks, see tähendab, et Loojal on plaan ka sinu joaks. Ning lisaks plaanile annab ta sulle väe selle teostamiseks. “Küsimus on ainult selles, kas sa valid teadvustada endale seda plaani ning olla selle väega kontaktis või mitte. Enese võrdlemine teistega ei muuda sinus mitte midagi paremaks. Võrdlemisest pole mitte mingit tolku. Sina oled see, kes sa oled. Mina olen see, kes ma olen. Teistega pole siin midagi pistmist. See on reaalsus,” tõdeb ta.

Kreet toob mõned nipid, mis võivad aidata pääseda enese teistega võrdlemise lõksust:

Teadvusta endale võrdlemised. Märgi järgneva seitsme päeva jooksul üles kõik võrdlused, mida sa teed kas ise või mida teised ütlevad sinu kohta. Tabades end võrdlemiselt või kuuldes teisi võrdlemas, pane tähele, kuidas see mõjutab sinu enesetunnet ja enesekindlust. Pane tähele, kuidas mõjutab sinu lapsi see, kui sa neid omavahel võrdled. Ja seejärel (teades, et võrdlemisel ei ole ühtegi positiivset aspekti) küsi eneselt, kas sa tõesti soovid seda jätkata. Kas sa soovid jätkata enese ja teiste kahjustamist? Õpi end võrdlema iseendaga. Õpi end võrdlema enda teiste versioonidega, ilma hinnanguid andmata, lihtsalt vaatlejana, erapooletu välisvaatlejana (kes töötab statistikaametis ning on hetkel statistiliste andmete kogumise missioonil ja kellel pole sooja ega külma sellest, kas sa kannad number suuremaid või väiksemaid rõivaid, ega sellest, kas sa sõid vanaema sünnipäeval 1 või 7 õunakoogitükki; ega sellest kas tegid hommikuvõimlemist või mitte, ega sellest, kas sinu pangakontol on mõni euro rohkem või vähem). Ja hea oleks siinjuures jälgida hetkeseisu asemel pigem tendentsi, kuhu sa liigud – kas endale soovitud suunas või mitte. St kas eilsega võrreldes võib tähendada mingitki edusammu sinule olulises valdkonnas. Märgates, et liigud soovitule vastupidises suunas, teadvusta endale, et sa hetkel saboteerid end, seda vähemalt alateadlikul tasandil. Kuna aga igal hetkel saab uuesti valida, siis võid valida saboteerimise asemel enesele panustamise. Seejärel saad teha vajalikud korrektuurid. Teadvusta endale oma ainulaadsus ning tunne sellest rahulolu. Kõik inimesed on ainulaadsed, pole kahte ühesugust. Kuidas saab neid siis omavahel võrrelda?

Kui sul on hetkel raske enda peale mõeldes tunda rahulolu, seda parimas mõttes, siis muuda endas midagi ja arenda oma võimeid, et sul oleks lihtsam endaga rahul olla. Igal inimesel on vähemalt üks anne, milles tal on potentsiaal olla suurepärane. Mõnel ilmneb anne ilma igasuguse pingutuseta, kuid sagedamini esineb olukordi, kus ande väljendumine nõuab järjepidevat tegelemist selle oskuse lihvimiseks. Mõnel inimesel on raske oma annet üles leida, sest see on tema jaoks nii iseenesest mõistetav ja loomulik, et tal ei tule pähegi seda millekski erakordseks pidada.

5. Muuda fookust ja keskendu tänulikkusele. End teistega võrreldes keskendume me sellele mida on teistel sellist, mida meil enda arvates ei ole. Või mida meil enda meelest on teistest vähem või rohkem – sõltuvalt sellest, mida sa võrdled. Kui vaatluse all on pangakontol olev summa, siis põhjustab kannatust see, kui sul on vähem. Kui luubi all on aga kehakaal, siis on enamasti kannatus platsis, kui seda on sõbrannaga võrreldes rohkem. Põhjus, miks ma ütlen enamasti, on selles, et minu poole pöördub aeg-ajalt inimesi, kes on aastaid tulutult püüdnud kasvõi paari kilo juurde saada.