INTERVJUU | „Õnne 13“ stsenarist Andra Teede: noored vaatavad seda seriaali pühapäeva hommikuti pohmelliga! 

Kui palju on „Õnne 13“ sulle elus õnne toonud?

31. oktoobri õhtul, kui õues särab suur halloween’i täiskuu, läheb eetrisse „Õnne 13“ 800. osa. Sellest nädal hiljem tähistad sina oma 200. osa ekraanile jõudmist. Kas 200 on suur number?

See on ikka väga-väga suur number! See on ju 800st veerand. Mõelda, et ma olen kirjutanud veerand „Õnne 13st“, on minu jaoks ikka aukartustäratav. Mul on koguaeg selline tunne olnud, et ma olen järjekordne kirjanik teiste „Õnne 13“ kirjutajate jadas. Põhiliseks „Õnne 13“ kirjanikuks peetakse ju ikkagi Teet Kallast (Kallas oli saate stsenarist aastatel 1996–2012 – G. R). Tegelikult aga hakkan ma varsti Teedule järele jõudma, mõned aastad veel minna ja ongi juba kümme täis.

Ehk siis ikka julgelt edasi! Kas uusi ideid veel jagub?

See ei ole üldse probleem, et ideid ei jaguks. Ma võtan seda „Õnne“ kirjutamist nii nagu need tegelased oleks päris inimesed, kellel on päris elud. Ja need elud kulgevad omasoodu edasi. Kõigi inimeste elus on ju vaikset aega ka. Käid tööl ja õhtuti vaatad telekat. Aga siis pauhti – naaber kaebab su kohtusse ja läheb action’iks! Pisarad jooksevad ja karjutakse üksteisele üle aia, et sa oled kaabakas ja bandiit.

Samamoodi on ka „Õnnega“. Ja seda enam, et tegelasi on seal nii palju. Iga hooaeg ei jõua isegi kõiki kõrvaltegelasi näidata. Kui neid tegelasi ei näe, siis see tähendab, et nad elavadki argielu. Pole ju mõtet näidata, kuidas nad laua taga söövad. Aga kui nende elus midagi põnevat juhtub, on nad tagasi ekraanil. Alma puhul on aga see reegel, et me ei lase üle kolme osa teda näitamata mööda. Mõtlen vahel pingsalt, et mida uut võiks Almaga küll juhtuda.