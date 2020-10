VIDEO | Kodumaine komöödiafilm „Öölapsed“ jõuab juba detsembris kinoekraanile 

Komöödia peaosatäitjad tõdevad ühiselt, et filmist leiavad kindlasti paljud vaatajad endale karakteri, kellega samastuda. Piret Krumm toob näiteks oma tegelaskuju: „Kehastan filmis vanemat õde Karinit, kes püüab end kehtestada ärimaailma olelusvõitluses, kus karjääriredelil edasijõudmiseks tuleb endast sageli enam kui maksimum anda. Tööl ei tunnusta ülemus Karini panust ja isiklik elu ei paku talle rahuldust. Koomika peitub aga selles, et Karin on hingelt lõvi, kes on delfiini rolli lõksu jäänud. Ta ei kuulu tegelikult nende naiste hulka, kelle maailma alustalad moodustavad mees-kodu-lapsed kolmnurga. Mulle Karin meeldib,“ lisab Piret Krumm.