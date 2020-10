Sam Smithile siirati uued juuksed  

Sam rääkis Vogue'ile lindistatud ilunippide videos , et otsustas juuste siirdamisele minna juuksuri soovitusel - tema pealagi oli kahe viimase aastaga järjest hõredamaks jäänud. "Ma räägin sellest, sest mul pole midagi varjata." Smith on uute juustega ülimalt rahul. "Tore, kui sul on juuksed. Aga ma lepiksin ka kiilaspäisusega."

Mullu palus Sam, et tema kohta ei kasutataks enam meessoo asesõna he, vaid soopiire hägustavat they. Nüüd rääkis ta Vogue'ile, et on sestsaadik hakanud end jälle meikima. Teismelisena oli see tema sooidentiteedi jaoks väga tähtis.