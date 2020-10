Maailma kuulsaimat raamatupoodi ähvardab koroona tõttu hukk 

Shakespeare and Company pöördus kolmapäeval raamatuhuviliste poole e-kirjaga toetada neid oma ostudega. "Nagu paljud sõltumatud firmad, vaevleme ka meie," vahendab The Guardian kuulsa poe avaldust. Pood lisas, et on iseäranis tänulik uute veebitellimuste eest.

Samal teemal Raamat Shakespeare and Company – raamatupood kui romaan Kaupluse rajas 1919. aastal ameeriklanna Sylvia Beach ning seal käisid sellised XX sajandi kirjandushiiud, nagu F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, T. S. Eliot ja James Joyce. Nüüdsel kujul avas Shakespeare and Company 1951. aastal George Whitman. Kauplus on tuntud selle pooles, et algajad kirjanikud tohivad riiulite vahel ööd veeta, tingimusel, et aitavad veidi poe töös kaasa. Sel moel on poes ööbinud üle 30 000 külalise.

"Me ei sule oma uksi, aga oleme kõik oma säästud ära kulutanud," ütleb pärast isa surma poe juhtimise enda peale võtnud Sylvia Whitman The Guardianile. Covid-19 esimese laine ajal oli kauplus kaks kuud kinni ega müünud Prantsuse raamatuäriorganisatsiooni soovitusel raamatuid ka netipoes. Whitman tänab arvukaid fänne, kes neid on juba toetanud.