Inimesed Beatrice ja Ed Labetski lahutasid abielu: otsustasime, et on vaja teineteisest lahti lasta Anne&Stiil , täna, 13:10

Beatrice ja Ed Foto: Mari Luud

"Poolteist aastat tagasi otsustasime, et proovime veel… Aga käisime oma teekonna läbi ja olen ka varem öelnud, et minu jaoks kestab partnerlus teatud ajani," paljastab Beatrice Anne&Stiilile antud intervjuus pommuudise, et oktoobri keskel otsustasid nad abikaasa Ed Labetskiga abielu lahutada.