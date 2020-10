Teater Mis nüüd? NO99 peatas Rahvusarhiivis lavastuste näitamise Merilyn Närep , täna, 12:30 Jaga: M

N099 Foto: Jörgen Norkroos

27. oktoobril teatas Rahvusarhiiv pressiteates, et Rahvusarhiivi filmide infosüsteemis FIS on nähtavad pea kõik NO99 lavastuste salvestused ning kaasunud materjalid. Nüüdseks on lavastused aga maha võetud.